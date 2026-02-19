Ворог завдав понад 400 ударів по Запорізькій області: поранено 6-річну дитину
Упродовж останньої доби війська Російська Федерація завдали 448 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак поранено 6-річну дитину.
- Авіація: 20 ударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Терсянці, Оріхову та інших населених пунктах.
- БпЛА: 218 безпілотників атакували Кушугум, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку та інші села.
- РСЗВ: 4 обстріли по Павлівці, Новоданилівці, Лугівському та Верхній Терсі.
- Артилерія: 206 ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному та інших населених пунктах.
Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житлових будинків та інфраструктури.
Нагадаємо, РФ знову атакувала критичну інфраструктуру Харківщини. Зокрема, Лозівську громаду. Виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб відновити подачу води.
