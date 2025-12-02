Россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов на Запорожье
За сутки оккупанты нанесли 663 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска рф совершили 28 авиационных ударов по Веселянке, Магдалиновке, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому и Доброполью.
- 380 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку и Доброполье.
- 6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Варваровке, Сладкому и Успеновке.
- 249 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Сладкого.
Поступило 34 сообщения о повреждениях жилья и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, ноябрь был чрезвычайно сложным для Сумской области. Враг ежедневно атаковал общины региона: за месяц зафиксировано более 1500 ударов , среди которых 318 управляемых авиабомб, 205 атак ударных БПЛА и 8 ракетных ударов.
