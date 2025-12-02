08:20  02 декабря
В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
02 декабря 2025, 07:59

Россияне за сутки обстреляли 20 населенных пунктов на Запорожье

02 декабря 2025, 07:59
Фото: ОВА
За сутки оккупанты нанесли 663 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Войска рф совершили 28 авиационных ударов по Веселянке, Магдалиновке, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому и Доброполью.
  • 380 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку и Доброполье.
  • 6 обстрелов из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Варваровке, Сладкому и Успеновке.
  • 249 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Варваровки, Доброполья и Сладкого.

Поступило 34 сообщения о повреждениях жилья и объектов инфраструктуры.

К счастью, мирные жители не пострадали.

Напомним, ноябрь был чрезвычайно сложным для Сумской области. Враг ежедневно атаковал общины региона: за месяц зафиксировано более 1500 ударов , среди которых 318 управляемых авиабомб, 205 атак ударных БПЛА и 8 ракетных ударов.

война обстрелы Запорожская область разрушения последствия
