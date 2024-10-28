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В Запорожской области продолжается строительство второй и третьей линий обороны. Последняя будет завершена в ближайшие недели

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во время телемарафона, передает со ссылкой на ZN.UA.

Он рассказал, что вторая линия уже фактически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели. Также он заверил, что в установленные Генштабом сроки завершится построение обороны городов в регионе.

По словам главы ОВА, уже построенные фортификационные сооружения постоянно модернизируются.

"Первая задача, которая была предоставлена, военными была выполнена в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и обороны городов Запорожской области", – подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее глава ОВА Иван Федоров призвал жителей прифронтовой Запорожской области готовиться к отсутствию электроэнергии зимой. Власть занимается закупкой генераторов и когенерационных установок.