Бойцы ССО уничтожили опорные пункты россиян на Запорожском направлении: видео
Воины Сил специальных операций обнаружили и “разнесли” два опорных пункта российских захватчиков на Запорожском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ССО ВСУ.
Отмечается, что операторы одного из подразделений ССО при ведении разведки обнаружили два опорных пункта противника, уничтожение которых составляло необходимость для улучшения тактической обстановки.
По вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК. В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены полностью.
Также операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг.
Напомним, в Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили два танка россиян с помощью FPV-дронов.
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