В Запорожье начали прививать от коронавируса на рынках
На рынках Запорожья начали вакцинировать от COVID-19
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне", прививки могут получить как работники рынков, так и посетители.
Для проведения прививок на Крытом рынке выделили отдельную комнату. За пол дня мобильная группа из двух медработников вакцинировала 90 человек: 60 получили дозу Pfizer и 30 — CoronaVac.
Прививки делали как работникам рынка, так и всем желающим.
Вакцинацию населения также будут проводить и для работников других коммунальных рынков. На очереди у мобильной бригады рынок "Соцгородка" и Центральный.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам проверки Запорожской области на работу пунктов вакцинации и соблюдения карантина принял решение инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.