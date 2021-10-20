В Запорожье начали прививать от коронавируса на рынках

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На рынках Запорожья начали вакцинировать от COVID-19

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне", прививки могут получить как работники рынков, так и посетители.

Для проведения прививок на Крытом рынке выделили отдельную комнату. За пол дня мобильная группа из двух медработников вакцинировала 90 человек: 60 получили дозу Pfizer и 30 — CoronaVac.

Прививки делали как работникам рынка, так и всем желающим.

Вакцинацию населения также будут проводить и для работников других коммунальных рынков. На очереди у мобильной бригады рынок "Соцгородка" и Центральный.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по результатам проверки Запорожской области на работу пунктов вакцинации и соблюдения карантина принял решение инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья.