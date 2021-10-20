У Запоріжжі почали щепити від коронавірусу на ринках

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На ринках Запоріжжя почали вакцинувати від COVID-19

Як пише RegioNews з посиланням на "Суспільне", щеплення можуть отримати як працівники ринків, так і відвідувачі.

Для проведення щеплень на Критому ринку виділили окрему кімнату. За пів дня мобільна група з двох медпрацівників щепила 90 людей: 60 отримали дозу Pfizer та 30 — CoronaVac.

Щеплення робили як працівникам ринку, так і всім охочим.

Вакцинацію населення також проводитимуть й для працівників інших комунальних ринків. На черзі у мобільної бригади ринок "Соцмістечка" та Центральний.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко за результатами перевірки Запорізької області на роботу пунктів вакцинації та дотримання карантину прийняв рішення ініціювати відсторонення керівника охорони здоров'я міста Запоріжжя.