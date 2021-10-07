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07 октября 2021, 12:56 11

Из инфекционной больницы Запорожья сбежала 17-летняя девушка вместе с детьми

07 октября 2021, 12:56 11
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Фото: из открытых источников
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Девушка сбежала из инфекционного отделения 5 детской городской больницы вместе с двумя детьми: 1,5 и полгода. Их разыскивали полицейские и волонтеры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 061.ua.

У всех троих подтвержден диагноз COVID-19. Маму с детьми разыскивали полицейские и волонтеры - их удалось найти", - говорится в сообщении.

Девушка с детьми ушла из больницы около полудня 6 октября. Сотрудникам полиции удалось найти ее у родственников, сейчас всех троих снова вернули в инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что правоохранители из Кагарлыка нашли троих школьников, которые накануне бежали в лес. Они находились в "тайнике" в поле.

коронавирус полиция розыск дети больница

 
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