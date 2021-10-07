Из инфекционной больницы Запорожья сбежала 17-летняя девушка вместе с детьми
Девушка сбежала из инфекционного отделения 5 детской городской больницы вместе с двумя детьми: 1,5 и полгода. Их разыскивали полицейские и волонтеры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание 061.ua.
У всех троих подтвержден диагноз COVID-19. Маму с детьми разыскивали полицейские и волонтеры - их удалось найти", - говорится в сообщении.
Девушка с детьми ушла из больницы около полудня 6 октября. Сотрудникам полиции удалось найти ее у родственников, сейчас всех троих снова вернули в инфекционную больницу.
Ранее сообщалось, что правоохранители из Кагарлыка нашли троих школьников, которые накануне бежали в лес. Они находились в "тайнике" в поле.
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