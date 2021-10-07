З інфекційної лікарні Запоріжжя втекла 17-річна дівчина разом з дітьми

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Дівчина втекла з інфекційного відділення 5 дитячої міської лікарні разом з двома дітьми: 1,5 і пів року. Їх розшукували поліцейські та волонтери

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання 061.ua.

У всіх трьох підтверджений діагноз COVID-19. Маму з дітьми розшукували поліцейські та волонтери - їх вдалося знайти", - йдеться у повідомленні.

Дівчина з дітьми пішла з лікарні близько полудня 6 жовтня. Співробітникам поліції вдалося знайти її у родичів, зараз всіх трьох знову повернули в інфекційну лікарню.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці з Кагарлику знайшли трьох школярів, які напередодні втекли до лісу. Вони знаходились у "схованці" в полі.