Збільшення стажу для військового: які документи потрібні ветеранам
Період військової служби може зараховуватися до страхового стажу на пільгових умовах. Це означає, що захисники та захисниці можуть отримаьти "додатковий" страховий стаж
Про це розповіли в ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Пільгове обчислення стажу можливо для тих громадян, які виконують військовий обов'язок у складних та небезпечних умовах. Проте для правильного зарахування стажу необхідно мати належно оформлені документи та своєчасно перевіряти інформацію в Пенсійному фонді.
Експерти пояснили, що для цього треба враховувати:
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Нагадаємо, раніше у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.