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22 червня 2026, 14:45

Збільшення стажу для військового: які документи потрібні ветеранам

22 червня 2026, 14:45
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Фото з відкритих джерел
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Період військової служби може зараховуватися до страхового стажу на пільгових умовах. Це означає, що захисники та захисниці можуть отримаьти "додатковий" страховий стаж

Про це розповіли в ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Пільгове обчислення стажу можливо для тих громадян, які виконують військовий обов'язок у складних та небезпечних умовах. Проте для правильного зарахування стажу необхідно мати належно оформлені документи та своєчасно перевіряти інформацію в Пенсійному фонді.

Експерти пояснили, що для цього треба враховувати:

Контакти ГО "Захист держави" у Закарпатській області:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7
  • Мукачево, вул Недецеї, 11А
  • Виноградів, вул Шевченка, 88
  • 0 800 33 2929

Нагадаємо, раніше у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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