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Медикиня неправильно действовала во время беременности пациентки. В результате этого младенец не выжил

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, это произошло 9 августа 2023 года. Тогда гинекологиня неправильно избрала тактику разрешения ведением родов 28-летней женщины. В результате этого младенец умер. Теперь правоохранители начали уголовное производство по ненадлежащему исполнению врачом профессиональных обязанностей.

"Заметим, что согласно санкции ч.2 ст. 140 УК Украины ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему, карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - заявили правоохранители.

Напомним, что 1 февраля стало известно, что в Одессе в одной из квартир нашли тело ребенка в возрасте 1 года и 3 месяца . Тело ребенка было в морозильной камере. Известно, что мальчик жил со старшей на год сестричкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.