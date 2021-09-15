На Закарпатье трое подростков изнасиловали девушку
В одном из районов Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девушку
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
К правоохранителям 14 сентября обратилась бабушка потерпевшей девушки. Она сообщила, что трое односельчан 24 августа изнасиловали ее 14-летнюю внучку.
В полиции установили, что к преступлению причастны двое 15-летних и один 14-летний парни. Им уже сообщили о подозрении. Несовершеннолетним грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта.
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