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15 сентября 2021, 13:03 1487

На Закарпатье трое подростков изнасиловали девушку

15 сентября 2021, 13:03 1487
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В одном из районов Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девушку

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

К правоохранителям 14 сентября обратилась бабушка потерпевшей девушки. Она сообщила, что трое односельчан 24 августа изнасиловали ее 14-летнюю внучку.

В полиции установили, что к преступлению причастны двое 15-летних и один 14-летний парни. Им уже сообщили о подозрении. Несовершеннолетним грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта.

Украина изнасилование криминал полиция криминальное дело

 
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