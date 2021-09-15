На Закарпатті троє підлітків зґвалтували дівчину

В одному із районів Закарпатської області троє підлітків, віком 14 та 15 років, зґвалтували 14-річну дівчину

Як пише RegioNews, про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

До правоохоронців 14 вересня звернулась бабуся потерпілої дівчини. Вона повідомила, що троє односельців 24 серпня зґвалтували її 14-річну онуку.

У поліції встановили, що до злочину причетні двоє 15-річних та один 14-річний хлопці. Їм уже повідомили про підозру. Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта.