На Закарпатті троє підлітків зґвалтували дівчину
В одному із районів Закарпатської області троє підлітків, віком 14 та 15 років, зґвалтували 14-річну дівчину
Як пише RegioNews, про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
До правоохоронців 14 вересня звернулась бабуся потерпілої дівчини. Вона повідомила, що троє односельців 24 серпня зґвалтували її 14-річну онуку.
У поліції встановили, що до злочину причетні двоє 15-річних та один 14-річний хлопці. Їм уже повідомили про підозру. Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта.
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