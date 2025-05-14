"Солдат не тот": в РФ ошибочно почтили украинского военного

фото: росСМИ

В российском городе Дзержинский нарисовали мурал с солдатом, но после волны возмущения местных жителей его пришлось закрасить — люди решили, что на стене изображен военный Вооруженных сил Украины

Об этом сообщил пропагандистский портал "Регнум", передает RegioNews.

Изображение без опознавательных знаков было создано с помощью ШИ и утверждено администрацией города в честь празднования 9 мая.

Местные узнали в силуэте фигуру бойца ВСУ – ранее Главное управление разведки МО Украины использовало эту иллюстрацию в своих материалах.

Чтобы избежать скандала, авторы добавили русский флаг и символ Z. Но настроения жителей не изменились, поэтому наконец мурал решили полностью закрасить.

Цена этой "художественной спецоперации" – 1,6 млн рублей, хотя первоначально планировалось потратить 3,6 млн. Тендер выиграл художник Павел Щеклеин, признавший: "Мы не знали, что это изображение используют в ВСУ".

Кстати, это изображение можно найти на странице ВСУ "Секретный рекрутер".

Напомним, в феврале в России школьники поздравили оккупантов с днем Сил специальных операций РФ эмблемой украинских ССО.