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14 мая 2025, 14:55

"Солдат не тот": в РФ ошибочно почтили украинского военного

14 мая 2025, 14:55
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фото: росСМИ
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В российском городе Дзержинский нарисовали мурал с солдатом, но после волны возмущения местных жителей его пришлось закрасить — люди решили, что на стене изображен военный Вооруженных сил Украины

Об этом сообщил пропагандистский портал "Регнум", передает RegioNews.

Изображение без опознавательных знаков было создано с помощью ШИ и утверждено администрацией города в честь празднования 9 мая.

Местные узнали в силуэте фигуру бойца ВСУ – ранее Главное управление разведки МО Украины использовало эту иллюстрацию в своих материалах.

Чтобы избежать скандала, авторы добавили русский флаг и символ Z. Но настроения жителей не изменились, поэтому наконец мурал решили полностью закрасить.

Цена этой "художественной спецоперации" – 1,6 млн рублей, хотя первоначально планировалось потратить 3,6 млн. Тендер выиграл художник Павел Щеклеин, признавший: "Мы не знали, что это изображение используют в ВСУ".

Кстати, это изображение можно найти на странице ВСУ "Секретный рекрутер".

Напомним, в феврале в России школьники поздравили оккупантов с днем Сил специальных операций РФ эмблемой украинских ССО.

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