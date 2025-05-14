"Солдат не той": у РФ помилково вшанували українського військового
У російському місті Дзержинський намалювали мурал із солдатом, але після хвилі обурення місцевих жителів його довелося зафарбувати — люди вирішили, що на стіні зображено військового Збройних сил України
Про це повідомив пропагандистський портал "Регнум", передає RegioNews.
Зображення без розпізнавальних знаків було створено за допомогою ШІ й затверджено адміністрацією міста на честь святкування 9 травня.
Місцеві впізнали в силуеті фігуру бійця ЗСУ — раніше Головне управління розвідки МО України використовувало цю ілюстрацію у своїх матеріалах.
Щоб уникнути скандалу, автори додали російський прапор і символ Z. Але настрої мешканців не змінилися, тому врешті мурал вирішили повністю зафарбувати.
Ціна цієї "мистецької спецоперації" — 1,6 млн рублів, хоча первинно планувалося витратити 3,6 млн. Тендер виграв художник Павло Щеклеін, який визнав: "Ми не знали, що це зображення використовують у ЗСУ".
До речі, це зображення можна знайти на сторінці ЗСУ "Секретний рекрутер".
Нагадаємо, у лютому в Росії школярі привітали окупантів із днем Сил спеціальних операцій РФ емблемою українських ССО.