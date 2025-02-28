Иллюстративное фото

Французским ученым избрали наказание за то, что бросили коктейли Молотова в российское консульство. Они были задержаны на митинге в поддержку Украины

Об этом сообщает издание Le Figaro , передает RegioNews.

48-летнему Василию Х. и 59-летнему Жоржу С. объявили обвинения в попытке "повредить чужое имущество опасным способом", а также в нелегальном изготовлении взрывного или зажигательного устройства.

Суд приговорил исследователей к 8 месяцам лишения свободы с подпиской о невыезде. Однако в течение следующих пяти дней приговор будет заменен на домашний арест с ношением электронного браслета. Следующее слушание ожидается 23 января 2026 года.

Сообщается, что два исследователя оказались связаны с Национальным центром научных исследований Франции. В день инцидента они шли на митинг в поддержку Украины. На суде, объясняя причины своих действий, один из них заявил, что он вместе с коллегой решили, что должны "что-то сделать 24 февраля". Второй ученый отметил, что у его партнерши украинское происхождение.

Напомним, что инцидент произошел 24 февраля в Марселе. Тогда бросили коктейли Молотова в российское посольство. Подозреваемые были опознаны с помощью записей с видеокамер, после чего правоохранители их задержали.