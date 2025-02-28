Ілюстративне фото

Французьким науковцям обрали покарання за те, що вони кинули коктейлі Молотова в російське консульство. Вони були затримані на мітингу на підтримку України

Про це повідомляє видання Le Figaro, передає RegioNews.

48-річному Василію Х. і 59-річному Жоржу С. оголосили звинувачення у спробі "пошкодити чуже майно небезпечним способом", а також у нелегальному виготовленні вибухового або запалювального пристрою.

Суд засудив дослідників до 8 місяців позбавлення волі з підпискою про невиїзд. Проте протягом наступних п'яти днів вирок буде замінено на домашній арешт з носінням електронного браслета. Наступне слухання очікується аж 23 січня 2026 року.

Повідомляється, що двоє дослідників виявилися пов'язані з Національним центром наукових досліджень Франції. В день інциденту вони йшли на мітинг на підтримку України. На суді, пояснюючи причини своїх дій, один з них заявив, що він разом з колегою вирішили, що мають "щось зробити 24 лютого". Другий науковець зазначив, що його партнерка має українське походження.

Нагадаємо, що інцидент стався 24 лютого в Марселі. Тоді кинули коктейлі Молотова в російське посольство. Підозрюваних упізнали за допомогою записів з відеокамер, після чого правоохоронці їх затримали.