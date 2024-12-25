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25 декабря 2024, 11:37

Румыны спасли в горах Марамуреша украинских туристов

25 декабря 2024, 11:37
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Гора Фаркеу в румынских Мармороссах. Фото: karpaty.ua
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Сотрудники Горной спасательной службы Марамуреши (Румыния) спасли в горах украинцев, заблудившихся в одном из самых сложных горных массивов

Об этом сообщает румынское издание News.ro. По информации спасателей, трое граждан Украины, которые несколько дней находятся в массиве Марамуреш, обратились за помощью к спасателям.

Туристы обратились в румынскую спасательную службу вечером 24 декабря. Они сообщили, что "истощены, переохлаждены из-за того, что были мокрыми и без пищи".

Румынские спасатели подтвердили, что украинцы находятся в одном из самых сложных районов этого горного массива.

По информации издания, граждан Украины спасала группа быстрого реагирования, которой помогает пограничная полиция и две группы спасателей.

В руководстве спасательной службы отметили, что эта операция была одной из самых сложных как из-за погодных условий, так и конфигурации местности.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска Солотвино – Сигету-Мармации на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств. Ограничения будут действовать месяц

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