Румыны спасли в горах Марамуреша украинских туристов

Гора Фаркеу в румынских Мармороссах. Фото: karpaty.ua

Сотрудники Горной спасательной службы Марамуреши (Румыния) спасли в горах украинцев, заблудившихся в одном из самых сложных горных массивов

Об этом сообщает румынское издание News.ro. По информации спасателей, трое граждан Украины, которые несколько дней находятся в массиве Марамуреш, обратились за помощью к спасателям.

Туристы обратились в румынскую спасательную службу вечером 24 декабря. Они сообщили, что "истощены, переохлаждены из-за того, что были мокрыми и без пищи".

Румынские спасатели подтвердили, что украинцы находятся в одном из самых сложных районов этого горного массива.

По информации издания, граждан Украины спасала группа быстрого реагирования, которой помогает пограничная полиция и две группы спасателей.

В руководстве спасательной службы отметили, что эта операция была одной из самых сложных как из-за погодных условий, так и конфигурации местности.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска Солотвино – Сигету-Мармации на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств. Ограничения будут действовать месяц