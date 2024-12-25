Румуни врятували в горах Марамурешу українських туристів
Співробітники Гірської рятувальної служби Марамуреші (Румунія) врятували в горах українців, які заблукали у одному з найскладніших гірських масивів
Про це повідомляє румунське видання News.ro. За інформацією рятувальників, троє громадян України, які кілька днів перебувають в масиві Марамуреш, звернулись по допомогу до рятувальників.
Туристи звернулись до румунської рятувальної служби десь увечері 24 грудня. Вони повідомили, що "виснажені, переохолоджені через те, що були мокрі і без їжі".
Румунські рятувальники підтвердили, що українці перебувають в одному з найскладніших районів цього гірського масиву.
За інформацією видання, громадян України рятувала група швидкого реагування, якій допомагає прикордонна поліція та ще дві групи рятувальників.
У керівництві рятувальної служби зазначили, що ця операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості.
Раніше повідомлялося, що пункт пропуску Солотвино - Сігету-Мармацієї на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів. Обмеження будуть діяти місяць