Румуни врятували в горах Марамурешу українських туристів

Гора Фаркеу у румунських Марморосах. Фото: karpaty.ua

Співробітники Гірської рятувальної служби Марамуреші (Румунія) врятували в горах українців, які заблукали у одному з найскладніших гірських масивів

Про це повідомляє румунське видання News.ro. За інформацією рятувальників, троє громадян України, які кілька днів перебувають в масиві Марамуреш, звернулись по допомогу до рятувальників.

Туристи звернулись до румунської рятувальної служби десь увечері 24 грудня. Вони повідомили, що "виснажені, переохолоджені через те, що були мокрі і без їжі".

Румунські рятувальники підтвердили, що українці перебувають в одному з найскладніших районів цього гірського масиву.

За інформацією видання, громадян України рятувала група швидкого реагування, якій допомагає прикордонна поліція та ще дві групи рятувальників.

У керівництві рятувальної служби зазначили, що ця операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості.

Раніше повідомлялося, що пункт пропуску Солотвино - Сігету-Мармацієї на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів. Обмеження будуть діяти місяць