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14 июля 2021, 15:39 204

Послы ЕС рекомендуют снять ограничения на въезд украинцев - журналист

14 июля 2021, 15:39 204
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Фото из открытых источников
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Послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в страны Европейского союза.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на твиттер журналиста "Радио Свобода" Рихарда Юзвяка.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС", — написал он.

По его словам, список должны официально обновить уже завтра.

Напомним, что в мае премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы смогут ездить в Евросоюз с отечественными covid-паспортами. У випадку зняття обмежень потенційно відвідувати ЄС можна буде і без щеплення.

ЕС туристы Ограничение списки послы

 
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