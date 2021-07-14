Послы ЕС рекомендуют снять ограничения на въезд украинцев - журналист

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Послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в страны Европейского союза.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на твиттер журналиста "Радио Свобода" Рихарда Юзвяка.

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд в ЕС", — написал он.

По его словам, список должны официально обновить уже завтра.

Напомним, что в мае премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы смогут ездить в Евросоюз с отечественными covid-паспортами. У випадку зняття обмежень потенційно відвідувати ЄС можна буде і без щеплення.