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14 липня 2021, 15:39 194

Посли ЄС рекомендують зняти обмеження на в'їзд українців - журналіст

14 липня 2021, 15:39 194
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Фото з відкритих джерел
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Посли ЄС вирішили додати Україну до списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до країн Європейського Союзу.

Про це пише Regionews з посиланням на твіттер журналіста "Радіо Свобода" Ріхарда Юзвяка.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну до рекомендованого переліку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до ЄС", - написав він.

За його словами, список повинні офіційно оновити вже завтра.

Нагадаємо, що в травні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці зможуть їздити в Євросоюз з вітчизняними covid-паспортами. В случае снятия ограничений потенциально посещать ЕС можно будет и без прививки.

ЄС туристи Обмеження списки посли

 
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