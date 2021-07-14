Посли ЄС рекомендують зняти обмеження на в'їзд українців - журналіст

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Посли ЄС вирішили додати Україну до списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до країн Європейського Союзу.

Про це пише Regionews з посиланням на твіттер журналіста "Радіо Свобода" Ріхарда Юзвяка.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну до рекомендованого переліку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд до ЄС", - написав він.

За його словами, список повинні офіційно оновити вже завтра.

Нагадаємо, що в травні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці зможуть їздити в Євросоюз з вітчизняними covid-паспортами. В случае снятия ограничений потенциально посещать ЕС можно будет и без прививки.