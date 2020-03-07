На церемониях открытия и закрытия Олимпиады-2020 в каждой сборной может быть два знаменосца разного пола

Изменения в протоколе церемоний принял исполком МОК для соблюдения гендерного баланса. Нововведение начнет действовать уже с летней Олимпиады-2020 в Токио

Фото: сайт МОК

Изменения в протоколе церемоний принял исполком МОК для соблюдения гендерного баланса. Нововведение начнет действовать уже с летней Олимпиады-2020 в Токио

Об этом говорится на официальном сайте МОК.

Также МОК постановил, что все сборные должны быть представлены по меньшей мере одной женщиной и одним мужчиной.

"Олимпийские игры в Токио будут первыми гендерно-сбалансированными Играми в истории с участием 48,8% женщин", - говорится в сообщении.

Отметим, летняя Олимпиада-2020 состоится в японском Токио с 24 июля по 9 августа.