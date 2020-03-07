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07 березня 2020, 14:12

На церемоніях відкриття та закриття Олімпіади-2020 в кожної збірної може бути два прапороносці різної статі

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07 березня 2020, 14:12
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Зміни в протоколі церемоній ухвалив виконком МОК задля дотримання гендерного балансу. Нововведення почне діяти вже з літньої Олімпіади-2020 в Токіо
Фото: сайт МОК
Зміни в протоколі церемоній ухвалив виконком МОК задля дотримання гендерного балансу. Нововведення почне діяти вже з літньої Олімпіади-2020 в Токіо

Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

Також МОК постановив, що усі збірні повинні бути представлені щонайменше однією жінкою і одним чоловіком.

"Олімпійські ігри в Токіо будуть першими гендерно-збалансованими Іграми в історії за участю 48,8% жінок", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, літня Олімпіада-2020 відбудеться в японському Токіо з 24 липня по 9 серпня.


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