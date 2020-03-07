На церемоніях відкриття та закриття Олімпіади-2020 в кожної збірної може бути два прапороносці різної статі

Зміни в протоколі церемоній ухвалив виконком МОК задля дотримання гендерного балансу. Нововведення почне діяти вже з літньої Олімпіади-2020 в Токіо

Фото: сайт МОК

Зміни в протоколі церемоній ухвалив виконком МОК задля дотримання гендерного балансу. Нововведення почне діяти вже з літньої Олімпіади-2020 в Токіо

Про це йдеться на офіційному сайті МОК. Також МОК постановив, що усі збірні повинні бути представлені щонайменше однією жінкою і одним чоловіком. "Олімпійські ігри в Токіо будуть першими гендерно-збалансованими Іграми в історії за участю 48,8% жінок", — йдеться в повідомленні. Зазначимо, літня Олімпіада-2020 відбудеться в японському Токіо з 24 липня по 9 серпня.

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