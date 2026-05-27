Российский террор на Херсонщине: в течение дня шесть мирных жителей получили ранения

В течение 27 мая оккупанты совершили массированные атаки на Херсонскую область, используя артиллерию, минометы и беспилотники

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 мая 2026 года российская армия обстреливала Херсонщину с помощью ствольной, реактивной артиллерии, минометов и разного типа дронов.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пострадало шесть человек.

С ночи оккупанты атаковали дронами Херсон, Камышаны и Белозерку. Всего в этих населенных пунктах получили травмы пять мирных жителей.

Еще один человек травмировался в областном центре от вражеской артиллерии.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, админздание и банк, хозяйственные постройки, гаражи, грузовые и легковые автомобили.

