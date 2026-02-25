Силы обороны ликвидировали за сутки 1070 российских оккупантов – Генштаб
Украинские военные продолжают наносить значительные потери армии РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1700 оккупантов, три танка, пять бронемашин, 29 артиллерийских систем, а также 145 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 25.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Россияне утром обстреляли Херсон: повреждены дома
25 февраля 2026, 10:11На Львовщине в результате ДТП перевернулись грузовик и легковушка: есть погибший
25 февраля 2026, 09:56В Кривом Роге военнослужащего ТЦК ударили ножом: подробности инцидента
25 февраля 2026, 09:47Напал с канцелярским ножом: в Киеве мужчина изуродовал лицо 17-летнему парню
25 февраля 2026, 09:43В Ровенской области столкнулись два грузовика – один человек погиб
25 февраля 2026, 09:29Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
25 февраля 2026, 09:24Сумщина под обстрелами: раненая женщина, десятки поврежденных домов
25 февраля 2026, 09:09В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
25 февраля 2026, 08:55Более 15 млн грн незадекларированных активов: на Сумщине будут судить депутата
25 февраля 2026, 08:41В Киеве будут судить мужчину, ограбившего 22-летнего ветерана ВСУ на протезе
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
