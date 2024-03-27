На Волыни нашли и уничтожили 166 немецких снарядов

фото: ГСЧС

У села Цегов в Гороховской общине на Волыни обезвредили 166 немецких боеприпасов времен Второй мировой войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Схрон с оружием случайно обнаружили лесорубы у села Смолява на Гороховщине. После этого работы в лесу приостановили и вызвали саперов.

С земли спасатели подняли ящики с минометными минами, стрелковыми патронами и несколько артиллерийских снарядов — всего 166 единиц. Находки идентифицировали как боеприпасы времен Второй мировой войны, находившиеся на вооружении германской армии.

"На момент проведения разминирования территория усиленно охранялась полицейскими, чтобы на место случайно не попали посторонние", — говорится в сообщении.

Все найденные боеприпасы, пролежавшие в земле ориентировочно 80 лет, были обезврежены путем подрыва на специальной площадке.

Напомним, ранее в Черниговской области нашли схрон с арсеналом оружия и боеприпасов.