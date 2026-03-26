В среду, 26 марта, в Виннице из реки Южный Буг чрезвычайники достали мужчину без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Тело на расстоянии более 1,5 метров от берега обнаружили горожане.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливают правоохранители.

