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04 августа 2025, 12:28

"Большая любовь" закончилась на границе: в Винницкой области разоблачили псевдосупругов

04 августа 2025, 12:28
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Фото: ГПСУ
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Пограничники разоблачили попытку выезда из страны под прикрытием фиктивного брака

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 31-летнего мужчину, который пытался незаконно выехать из Украины под видом сопровождения 55-летней супруги с инвалидностью.

"Хотя и значительная разница в возрасте вызвала вопрос у пограничников, пара настаивала, что их соединяет настоящая любовь", – отметили в ГПСУ.

В ходе проверки выяснилось, что супруги, оформившие брак год назад, не ориентируются в элементарных семейных вопросах. Мужчина даже не смог назвать диагноз своей "жены".

Пограничники установили, что брак заключили исключительно для вывоза мужчины призывного возраста за пределы страны.

По этому факту в Нацполицию направили сообщение по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу).

Напомним, в Одесской области пограничники задержали девять мужчин, которые пытались бежать в Приднестровье. Чтобы незаконно пересечь границу, мужчины получали онлайн-указания с навигацией от администратора телеграм-канала. Тот в случае удачной переправки клиентов должен был получить на криптогаманец от 130 до 150 тысяч гривен с каждого.

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