Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews .

В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили 31‑річного чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України під виглядом супроводу 55‑річної дружини з інвалідністю.

"Хоч і значна різниця у віці викликала питання в прикордонників, пара наполягала, що їх поєднує справжнє кохання", – зазначили у ДПСУ.

Під час перевірки з’ясувалося, що подружжя, яке оформило шлюб рік тому, не орієнтується в елементарних сімейних питаннях. Чоловік навіть не зміг назвати діагноз своєї "дружини".

Прикордонники встановили, що шлюб уклали виключно для вивезення чоловіка призовного віку за межі країни.

За цим фактом до Нацполіції направили повідомлення за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон).

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали девʼятьох чоловіків, які намагались втекти до Придністров’я. Щоб незаконно перетнути кордон, чоловіки отримували онлайн-вказівки з навігацією від адміністратора телеграм-каналу. Останній у разі вдалого переправлення клієнтів мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тисяч гривень з кожного.