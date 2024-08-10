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10 августа 2024, 02:33

В Винницкой области фермер из ружья застрелил сына

10 августа 2024, 02:33
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фото: полиция
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Происшествие случилось в одном из сел Жмеринской громады вечером 7 августа

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На территории собственной фермы между 71-летним владельцем и его 48-летним сыном произошла ссора на личной почве. Во время конфликта отец произвел несколько выстрелов из ружья, и одна из пуль попала его сыну в голову. От полученного ранения он погиб.

Оружие – охотничий нарезной карабин и гильзы – правоохранители изъяли. Фигуранта задержали.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 3 августа житель Песочина в Харьковской области расстрелял из автомата двух человек.

Винницкая область фермер убийство конфликт ружье
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