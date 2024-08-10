фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На территории собственной фермы между 71-летним владельцем и его 48-летним сыном произошла ссора на личной почве. Во время конфликта отец произвел несколько выстрелов из ружья, и одна из пуль попала его сыну в голову. От полученного ранения он погиб.

Оружие – охотничий нарезной карабин и гильзы – правоохранители изъяли. Фигуранта задержали.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 3 августа житель Песочина в Харьковской области расстрелял из автомата двух человек.