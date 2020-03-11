В Харькове "минировали" 98 зданий

Полиция и взрывотехники проверили сообщение о минировании 98 объектов в Харькове. Информация не подтвердилась

Фото: Национальная полиция

Полиция и взрывотехники проверили сообщение о минировании 98 объектов в Харькове. Информация не подтвердилась

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов.

Всего правоохранители проверили 98 различных объектов и эвакуировали 1922 человека. На местах и прилегающих территориях взрывных устройств не обнаружили.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 2 до 6 лет лишения свободы.