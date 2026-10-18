Украина готовит продажу двух государственных банков: что известно

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Кабинет министров создал комиссию, которая будет заниматься продажей государственных пакетов акций "Сенс Банка" и "Укргазбанка"

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, к работе комиссии могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов Европейского Союза.

Комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решение о допуске участников к торгам, а также согласовывать стартовую цену продажи с учетом рекомендаций советника.

Кроме того, она будет определять победителей конкурсов и цену продажи государственных пакетов акций, после чего будет подавать соответствующие решения на утверждение правительства.

В Министерстве финансов уже избрали советников для обоих банков.

Напомним, Кабмин обновил наблюдательный совет "Сенс Банка". Герхарда Беша, который возглавлял государственный ПриватБанк с июня 2021 года по ноябрь 2024-го, назначили независимым членом наблюдательного совета.