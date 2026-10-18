На Волыни 26-летний мотоциклист врезался в гараж и погиб
Ночью 17 октября в селе Дерно на Волыни произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель мотоцикла Lifan не выбрал безопасную скорость движения и врезался в гараж
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате аварии мотоциклист погиб на месте происшествия.
По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в селе Удрицк в Ровенской области в результате столкновения автомобиля Ford с мотоциклом Lifan травмировались 17-летний водитель мотоцикла и его 18-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали. Девушка получила перелом ноги и черепно-мозговую травму, ей провели операцию.