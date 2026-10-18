Российский удар по Полтаве: один человек погиб, еще четверо пострадали
В Полтаве в результате российского удара повреждены частные жилые дома, погиб человек
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В одном из поврежденных домов возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
К сожалению, в результате атаки один человек погиб, еще четверо получили травмы.
На месте происшествия работали кинологи ГСЧС. Психологи службы оказывали необходимую помощь жителям поврежденных домов.
Напомним, в ночь на 18 октября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными беспилотниками разных типов, в том числе Shahed. Среди них – 26 реактивных дронов. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 20 локациях.
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