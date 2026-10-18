Россия атаковала Украину ракетой и 180 дронами: сколько целей сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 октября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными беспилотниками разных типов, в частности, Shahed. Среди них – 26 реактивных дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 152 вражеских беспилотника Shahed, "Гербера" и других типов. Среди них – 16 реактивных Shahed.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 20 локациях. Падение обломков сбитых целей было зафиксировано еще на четырех локациях.

Напомним, ночью 18 октября российские войска нанесли два удара по Запорожью. В результате атаки погибла 27-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Среди них 6-летняя девочка.