На Волыни после российской атаки призвали покинуть дома: что произошло

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В Маневичах Волынской области жителей района "Тридцатка" призвали срочно покинуть свои дома из-за сильного задымления, возникшего после попадания в промышленное предприятие

Об этом сообщил глава Маневицкой общины Александр Гаврилюк, передает RegioNews.

Жителей района просят временно переместиться к друзьям или знакомым, проживающим в других частях поселка.

По словам главы общины, ветер северный, а задымление значительное. Он также призвал людей распространить предупреждения.

В Волынской областной военной администрации сообщили, что ситуация сложная, но контролируемая.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, 16 октября Волынская область подверглась масштабной вражеской атаке беспилотниками. Под ударом оказались несколько общин региона. В поселке Маневичи вражеский дрон попал в частное предприятие "Агрофрукт ЛТД". К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили травмы.