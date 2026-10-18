14:19  17 октября
Во Львовской области столкнулись мотоцикл и Volkswagen
13:17  17 октября
В Киевской области прокурора задержали по подозрению в смертельном ДТП
10:36  18 октября
Выехал на встречную полосу: в Хмельницкой области в ДТП погиб 37-летний мужчина
UA | RU
UA | RU
18 октября 2026, 10:15

На Волыни после российской атаки призвали покинуть дома: что произошло

18 октября 2026, 10:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Маневичах Волынской области жителей района "Тридцатка" призвали срочно покинуть свои дома из-за сильного задымления, возникшего после попадания в промышленное предприятие

Об этом сообщил глава Маневицкой общины Александр Гаврилюк, передает RegioNews.

Жителей района просят временно переместиться к друзьям или знакомым, проживающим в других частях поселка.

По словам главы общины, ветер северный, а задымление значительное. Он также призвал людей распространить предупреждения.

В Волынской областной военной администрации сообщили, что ситуация сложная, но контролируемая.

Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, 16 октября Волынская область подверглась масштабной вражеской атаке беспилотниками. Под ударом оказались несколько общин региона. В поселке Маневичи вражеский дрон попал в частное предприятие "Агрофрукт ЛТД". К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область война российская армия предприятие дым
На Сумщине из-за российских обстрелов погибли два человека, еще пятеро пострадали
18 октября 2026, 09:46
Россияне снова атаковали Ровно: что известно о последствиях
18 октября 2026, 09:28
Россияне ударили по Запорожью: погибла 27-летняя женщина, среди раненых – ребенок
18 октября 2026, 09:10
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Российский удар по Полтаве: один человек погиб, еще четверо пострадали
18 октября 2026, 11:44
Россия атаковала Украину ракетой и 180 дронами: сколько целей сбила ПВО
18 октября 2026, 11:11
Выехал на встречную полосу: в Хмельницкой области в ДТП погиб 37-летний мужчина
18 октября 2026, 10:36
На Сумщине из-за российских обстрелов погибли два человека, еще пятеро пострадали
18 октября 2026, 09:46
Россияне снова атаковали Ровно: что известно о последствиях
18 октября 2026, 09:28
Россияне ударили по Запорожью: погибла 27-летняя женщина, среди раненых – ребенок
18 октября 2026, 09:10
Силы беспилотных систем поразили базу "БАРС-Сармат" в Кирилловке
17 октября 2026, 18:49
В ночных клубах Львова клиенты потеряли почти 3,15 млн грн: полиция провела 17 обысков
17 октября 2026, 18:08
В Херсонской области из-за артобстрела пострадали 8-летняя девочка и 46-летняя женщина
17 октября 2026, 17:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Николай Княжицкий
Вадим Денисенко
Все блоги »