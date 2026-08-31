Внаслідок ворожих обстрілів частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання у шести областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Харківську області. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Окрім цього, через негоду знеструмлені 4 населені пункти у Чернігівській області. Ремонтні бригади працюють над повернення світла споживачам.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 31 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовані влучання на 11 локаціях.