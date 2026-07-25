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25 июля 2026, 10:55

В Днепре задержали российского агента, активировавшего для врага более 1000 терминалов Starlink

25 июля 2026, 10:55
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Фото: СБУ
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Военная контрразведка СБУ разоблачила в Днепре российского агента, организовавшего масштабную схему незаконной верификации спутникового оборудования Starlink

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Уроженец Луганщины попал в поле зрения российских спецслужб через Телеграмм-каналы по поиску "легких заработков".

В обмен на деньги злоумышленник использовал реквизиты, переданные ему куратором из РФ, и сначала оформил станцию Starlink на себя.

Впоследствии, по указанию врага, фигурант с помощью реквизитов подставных лиц в отделениях почтовых операторов массово активировал терминалы спутниковой связи. В общей сложности фигурант успел верифицировать более 1000 Starlink.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства, изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Кроме того, СБУ заблокировала все станции Starlink, незаконно зарегистрированные злоумышленником.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве контрразведка СБУ разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии.

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