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25 июля 2026, 12:54

Враг снова атаковал Запорожье: есть погибшая и раненые, среди них – дети (Обновлено)

25 июля 2026, 12:54
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Фото: ОВА
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В субботу, 25 июля, около 11:00 российские военные ударили по Запорожью тремя управляемыми авиабомбами

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Одна из КАБ попала по промышленному предприятию. В результате попадания разрушены здания, вспыхнул пожар.

Во время спасательных работ из-под завалов достали женщину. К сожалению, ее не удалось реанимировать – она погибла.

Сейчас известно о 9 пострадавших, среди них – трое детей. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обновлено в 14:30: одиннадцати пострадавшим понадобилась медпомощь. Людей с взрывными травмами доставили в больницы.

Среди пострадавших – трое детей 3, 5 и 7 лет.

На месте попадания работают экстренные и спасательные службы.

Напомним, в ночь на 25 июля российские войска атаковали дронами Запорожья. В помещении торгового центра вспыхнул масштабный пожар.

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