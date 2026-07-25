Фото: ОВА

В субботу, 25 июля, около 11:00 российские военные ударили по Запорожью тремя управляемыми авиабомбами

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Одна из КАБ попала по промышленному предприятию. В результате попадания разрушены здания, вспыхнул пожар.

Во время спасательных работ из-под завалов достали женщину. К сожалению, ее не удалось реанимировать – она погибла.

Сейчас известно о 9 пострадавших, среди них – трое детей. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обновлено в 14:30: одиннадцати пострадавшим понадобилась медпомощь. Людей с взрывными травмами доставили в больницы.

Среди пострадавших – трое детей 3, 5 и 7 лет.

На месте попадания работают экстренные и спасательные службы.

Напомним, в ночь на 25 июля российские войска атаковали дронами Запорожья. В помещении торгового центра вспыхнул масштабный пожар.