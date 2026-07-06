Разбился украинский Ми-8: погибли четверо военных
Стало известно, что 30 июня украинский вертолет Ми-8 разбился. Это произошло на территории Полтавской области
Об этом сообщает Бродовский городской совет, передает RegioNews.
Ми-8 разбился в Полтавской области во время перехвата вражеских беспилотников. В результате катастрофы, к сожалению, погибли четверо военных. Навсегда в небе: капитан Юрий Ворон, лётчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмель и воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.
Все чертверы защитников служили в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".
"Светлая память и вечная слава Героям", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее разбился бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли майор Загорулько Богдан Григорьевич и старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.