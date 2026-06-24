"Резерв+" работает с перебоями – часть сервисов недоступна

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В приложении "Резерв+" временно ограничили работу отдельных сервисов, требующих подтверждения данных об инвалидности через другие государственные реестры

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что решение приняли для предотвращения возможных ошибок при обработке заявлений из-за некорректного или неполного ответа социальных реестров.

В частности, временно могут быть недоступны подачи заявления на:

отсрочку по основанию инвалидности,

обновление соответствующих данных онлайн,

их проверка операторами территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Минобороны подчеркнули, что эти ограничения не влияют на действующие отсрочки и не отменяют право граждан на отсрочку при наличии законных оснований.

После восстановления стабильного обмена данными сервисы снова заработают в приложении, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, недавно правоохранители нейтрализовали группу хакеров, создавших для уклоняющих фейковую версию мобильного приложения "Резерв+". В электронном кабинете псевдоприложения уклонявшиеся могли самостоятельно менять свои учетные данные и "дописывать" отсрочку от призыва.