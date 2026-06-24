"Резерв+" працює з перебоями – частина сервісів недоступна
У застосунку"Резерв+" тимчасово обмежили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні реєстри
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.
У відомстві зазначили, що рішення ухвалили для запобігання можливим помилкам під час обробки заяв через некоректну або неповну відповідь соціальних реєстрів.
Зокрема, тимчасово можуть бути недоступні подання заяви на:
- відстрочку за підставою інвалідності,
- оновлення відповідних даних онлайн,
- їх перевірка операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
У Міноборони наголосили, що ці обмеження не впливають на чинні відстрочки та не скасовують право громадян на відстрочку за наявності законних підстав.
Після відновлення стабільного обміну даними сервіси знову запрацюють у застосунку, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці нейтралізували групу хакерів, які створили для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку "Резерв+". В електронному кабінеті псевдододатку ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та "дописувати" відстрочку від призову.