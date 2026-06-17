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17 июня 2026, 08:14

Силы ПВО обезвредили 97 из 119 дронов, которыми россияне атаковали Украину

17 июня 2026, 08:14
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Фото: 15 армейский корпус, Максим Феофанов
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В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 97 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 17 июня 2026 года

Напомним, поздно вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Погиб один человек, еще семеро пострадали.

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