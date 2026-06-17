Фото: 15 армейский корпус, Максим Феофанов

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 97 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, поздно вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Погиб один человек, еще семеро пострадали.