Силы ПВО обезвредили 97 из 119 дронов, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 97 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 6 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, поздно вечером 16 июня российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья. Погиб один человек, еще семеро пострадали.