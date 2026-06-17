Фото: 15 армійський корпус, Максим Феофанов

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 97 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 червня російські війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Загинула одна людина, ще семеро постраждали.