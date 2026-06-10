18:44  10 червня
На Харківщині рецидивіст кинув гранату в поліцейських та відкрив вогонь
16:51  10 червня
Кривава драма у Вінниці: чоловік убив знайому та наклав на себе руки
14:52  10 червня
На Сумщині діти кинули у вогонь підозрілий предмет: стався вибух
UA | RU
UA | RU
10 червня 2026, 20:56

Закликав до вбивств українців: справу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова передали до суду

10 червня 2026, 20:56
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт стосовно відомого російського пропагандиста та колишнього актора Бориса Корчевнікова. Фігурант, який очолює прокремлівський телеканал "Спас", тривалий час займається відвертою антиукраїнською пропагандою

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає RegioNews.

Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на московського пропагандиста Бориса Корчевнікова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Підсанкційний фігурант відомий як колишній актор серіалу "Кадети", а нині є керівником прокремлівського телеканалу "Спас" та ведучим медійних проєктів країни-агресора.

Як з’ясувало розслідування, він регулярно використовує підконтрольні інформресурси для підтримки повномасштабного вторгнення РФ.

"У телеефірах Корчевніков виправдовував воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України, а також закликав до захоплення нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що фігурант неодноразово відвідував тимчасово захоплені території нашої держави.

Під час таких "гастролей" протягом 2022-2023 років він брав участь у пропагандистських заходах Кремля на підтримку місцевих окупаційних адміністрацій.

За матеріалами Служби безпеки Корчевніков обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

"Оскільки обвинувачений перебуває на території РФ та ухиляється від правосуддя, вживаються заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд СБУ пропагандист
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Прикордонники рознесли російський "Гіацинт-Б" на Лиманському напрямку
10 червня 2026, 21:55
На Волині дороги поблизу Білорусі закриють антидроновими сітками
10 червня 2026, 21:47
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі, є поранені діти
10 червня 2026, 21:36
В Одесі чиновники розікрали понад 20 мільйонів на світлофорах
10 червня 2026, 21:35
Блокада окупованого півдня: Сили Оборони вдарили по мосту в районі Чонгара
10 червня 2026, 20:40
Обстріли Херсонщини: ворог атакував ремонтні бригади та цивільні квартали, є загиблі
10 червня 2026, 20:28
Скандал із фортифікаціями: НАБУ і САП прийшли з обшуками до Держфінмоніторингу
10 червня 2026, 20:25
На Київщині через Telegram торгували "мандрівками" для ухилянтів
10 червня 2026, 20:20
В Україні з'явилося нове свято: президент встановив День Сил безпілотних систем
10 червня 2026, 19:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Всі блоги »