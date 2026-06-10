Закликав до вбивств українців: справу російського пропагандиста Бориса Корчевнікова передали до суду

Фото: СБУ

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт стосовно відомого російського пропагандиста та колишнього актора Бориса Корчевнікова. Фігурант, який очолює прокремлівський телеканал "Спас", тривалий час займається відвертою антиукраїнською пропагандою

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає RegioNews .

Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на московського пропагандиста Бориса Корчевнікова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України.

Підсанкційний фігурант відомий як колишній актор серіалу "Кадети", а нині є керівником прокремлівського телеканалу "Спас" та ведучим медійних проєктів країни-агресора.

Як з’ясувало розслідування, він регулярно використовує підконтрольні інформресурси для підтримки повномасштабного вторгнення РФ.

"У телеефірах Корчевніков виправдовував воєнні злочини рашистів проти цивільного населення України, а також закликав до захоплення нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що фігурант неодноразово відвідував тимчасово захоплені території нашої держави.

Під час таких "гастролей" протягом 2022-2023 років він брав участь у пропагандистських заходах Кремля на підтримку місцевих окупаційних адміністрацій.

За матеріалами Служби безпеки Корчевніков обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

"Оскільки обвинувачений перебуває на території РФ та ухиляється від правосуддя, вживаються заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва заочно визнав винним у злочинах проти національної безпеки колишнього українського журналіста Юрія Кота.