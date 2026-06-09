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09 июня 2026, 08:39

РФ ночью атаковала Украину двумя ракетами и применила 166 БпЛА: есть попадания на 18 локациях

09 июня 2026, 08:39
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 9 июня РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с и 166 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 146 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 9 июня 2026 года

Напомним, в ночь на 9 июня российская армия совершила массированную атаку на Харьковскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов в Харькове и Чугуеве погибли три человека, еще более 20 получили ранения и травмы.

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