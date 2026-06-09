РФ ночью атаковала Украину двумя ракетами и применила 166 БпЛА: есть попадания на 18 локациях
В ночь на 9 июня РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с и 166 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 146 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 9 июня российская армия совершила массированную атаку на Харьковскую область, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов в Харькове и Чугуеве погибли три человека, еще более 20 получили ранения и травмы.