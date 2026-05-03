11:52  03 травня
На Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП: є постраждалий
10:59  03 травня
На Сумщині дрон РФ атакував зерновоз: постраждав водій
10:10  03 травня
У Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ
UA | RU
UA | RU
03 травня 2026, 12:09

ЗСУ за добу знищили 1080 окупантів, танки та понад 2 тисячі БпЛА

03 травня 2026, 12:09
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Сили оборони України протягом минулої доби ліквідували 1080 російських військових. Також знищено значну кількість ворожої техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, знищено два танки, 76 артилерійських систем, три бойові броньовані машини, 2224 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 282 одиниці автомобільної та спеціальної техніки противника.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в акваторії поблизу входу до порту Новоросійськ уражено два танкери, які використовувалися для транспортування російської нафти. У проведенні операції брали участь підрозділи Сил оборони України, зокрема Військово-морські сили та контррозвідка СБУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ окупанти ЗСУ Генштаб техніка втрати росіян
У Чорному морі уражено два танкери "тіньового флоту" РФ
03 травня 2026, 10:28
Сили оборони уразили російські "Іскандери", РЛС "Подльот" та склади боєприпасів
02 травня 2026, 16:14
Мінус РЕБ, вантажівки та "буханки": оператори Nemesis влаштували окупантам "пекло" на Запоріжжі (ВІДЕО)
30 квітня 2026, 19:56
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Зеленський ввів санкції проти Андрія Богдана: що відомо
03 травня 2026, 12:41
На Львівщині дитина за кермом скутера потрапила в ДТП: є постраждалий
03 травня 2026, 11:52
Удар РФ біля АЗС на Дніпропетровщині: шестеро поранених, серед них дитина
03 травня 2026, 11:25
На Сумщині дрон РФ атакував зерновоз: постраждав водій
03 травня 2026, 10:59
У Чорному морі уражено два танкери "тіньового флоту" РФ
03 травня 2026, 10:28
У Львові 22-річна дівчина потрапила до лікарні через чадний газ
03 травня 2026, 10:10
Миколаїв під ударом балістики: двоє постраждалих
03 травня 2026, 09:51
РФ вдарила по Одещині: загинули двоє людей, п'ятеро поранені
03 травня 2026, 09:13
РФ атакувала Україну 268 БпЛА і ракетою: є влучання на 15 локаціях
03 травня 2026, 09:01
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »