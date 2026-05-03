ЗСУ за добу знищили 1080 окупантів, танки та понад 2 тисячі БпЛА
Сили оборони України протягом минулої доби ліквідували 1080 російських військових. Також знищено значну кількість ворожої техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, знищено два танки, 76 артилерійських систем, три бойові броньовані машини, 2224 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 282 одиниці автомобільної та спеціальної техніки противника.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в акваторії поблизу входу до порту Новоросійськ уражено два танкери, які використовувалися для транспортування російської нафти. У проведенні операції брали участь підрозділи Сил оборони України, зокрема Військово-морські сили та контррозвідка СБУ.
