Завтра в Україні вдарять морози до -5 градусів
У багатьох регіонах зберігається тенденція до нічних заморозків. Найближча ніч не стане винятком – температура впаде до -5 градусів на поверхні ґрунту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.
"Вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного сходу заморозки на поверхні ґрунту 0... -5 градусів", – йдеться у прогнозі.
Через заморозки у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", – попереджають синоптики.
Як повідомлялось, напередодні Великодня в багатьох регіонах різко похолодало. Зокрема на Івано-Франківщині випав сніг.
