Обмеження світла на 13 квітня: в Укренерго попередили українців, що буде в понеділок

В Україні продовжуються обмеження електроенергії через російські атаки. Стало відомо, якою буде ситуація в понеділок, 13 квітня

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

За словами енергетиків, 13 квітня в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності. Це стосується промислових споживачів.

"Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - закликають громадян.

Нагадаємо, в Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн.