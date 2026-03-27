"Надо высиживать": украинцы высмеяли депутата "Юзика" Корявченкова, которого нашли с яйцами в Испании

Фото: из открытых источников

Украинцы отреагировали на "находку" Юрия Корявченкова в Испании. Граждане написали о депутате немало комментариев и посвятили меме

Такие реакции украинцы выражают в соцсетях, передает RegioNews.

После видео журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, нашедшего депутата Юрия ("Юзика") Корявченкова в Испании, украинцы начали активно реагировать на эту находку в соцсетях. Некоторые пользователи даже похвалили депутата. Мол, не убежал от журналиста, потому что "имеет яйца":

Также некоторые пользователи отметили, что у "Юзика" нет времени на посещение парламента, потому что он должен высиживать яйца:

Нашлись украинцы, вспомнившие предвыборные лозунги партии "Слуга народа", и отметили, что "эпоза бедности прошла".

Депутата многие уже просто стали называть "Юзиком с яйцами".

Некоторые пользователи предлагают устроить голосование: "Юзик" или Поплавский. Кстати, у последнего как раз недавно проводили обыски.

Скандал о закупке яиц по 17 гривен за штуку снова в тренде благодаря Юрию Корявченкову. Пользователи соцсетей говорят, что он наглядно показал, где сейчас "те же закупщики".

При этом некоторые украинцы предлагают весь трэш-контент с друзьями президента называть "Юзиком с испанскими яйцами".

Появились также фото-шедевры, где Юзик с яйцами держит фронт.

Также появились теории, что "Юзик" действительно выполняет секретную, стратегическую задачу с поиском яиц для ВСУ, но "журналисты все слили".

Но есть и те, кто понимает действия депутата, в частности, его яйца в кадре. Ведь скоро Пасха:

Напомним, что ранее журналисты спрашивали у "слуги народа" о новой квартире и о том, на каких основаниях его семья там проживает. Юрий Корявченков заявил, что все данные есть у его декларации, а квартиры в Испании у него нет. В то же время, депутат за 2023 год не задекларировал никаких расходов, связанных с проживанием его жены и детей за рубежом. Впоследствии его жена подтвердила, что недвижимость за 150 тысяч евро в Испании существует, но, по ее словам, они брали ссуду.