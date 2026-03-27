15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
14:15  27 марта
Избили 60-летнего рыбака во время мобилизации: на Волыни задержан чиновник ТЦК
12:55  27 марта
В Кривом Роге изуродовали мемориальный баннер в честь погибших военных
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 18:10

"Надо высиживать": украинцы высмеяли депутата "Юзика" Корявченкова, которого нашли с яйцами в Испании

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинцы отреагировали на "находку" Юрия Корявченкова в Испании. Граждане написали о депутате немало комментариев и посвятили меме

Такие реакции украинцы выражают в соцсетях, передает RegioNews.

После видео журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, нашедшего депутата Юрия ("Юзика") Корявченкова в Испании, украинцы начали активно реагировать на эту находку в соцсетях. Некоторые пользователи даже похвалили депутата. Мол, не убежал от журналиста, потому что "имеет яйца":

Также некоторые пользователи отметили, что у "Юзика" нет времени на посещение парламента, потому что он должен высиживать яйца:

Нашлись украинцы, вспомнившие предвыборные лозунги партии "Слуга народа", и отметили, что "эпоза бедности прошла".

Депутата многие уже просто стали называть "Юзиком с яйцами".

Некоторые пользователи предлагают устроить голосование: "Юзик" или Поплавский. Кстати, у последнего как раз недавно проводили обыски.

Скандал о закупке яиц по 17 гривен за штуку снова в тренде благодаря Юрию Корявченкову. Пользователи соцсетей говорят, что он наглядно показал, где сейчас "те же закупщики".

При этом некоторые украинцы предлагают весь трэш-контент с друзьями президента называть "Юзиком с испанскими яйцами".

Появились также фото-шедевры, где Юзик с яйцами держит фронт.

Также появились теории, что "Юзик" действительно выполняет секретную, стратегическую задачу с поиском яиц для ВСУ, но "журналисты все слили".

Но есть и те, кто понимает действия депутата, в частности, его яйца в кадре. Ведь скоро Пасха:

Напомним, что ранее журналисты спрашивали у "слуги народа" о новой квартире и о том, на каких основаниях его семья там проживает. Юрий Корявченков заявил, что все данные есть у его декларации, а квартиры в Испании у него нет. В то же время, депутат за 2023 год не задекларировал никаких расходов, связанных с проживанием его жены и детей за рубежом. Впоследствии его жена подтвердила, что недвижимость за 150 тысяч евро в Испании существует, но, по ее словам, они брали ссуду.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
депутат соцсети Юрий Корявченков
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
В Тернопольской области во время сжигания сухой травы погиб 71-летний мужчина
27 марта 2026, 17:48
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
27 марта 2026, 17:15
На Волыни женщина с фейковой инвалидностью пыталась вывезти своего мужа за границу
27 марта 2026, 17:05
Партия "Слуга народа" провела съезд
27 марта 2026, 16:52
Бывший министр организовал схему фиктивной продажи зерна на 63 миллиона
27 марта 2026, 16:37
Правоохранители сообщили о подозрении экс-чиновнику Киевской таможни, который построил гостиницу в Буковеле
27 марта 2026, 16:09
"Укрпочта" уплатила 255 тыс. грн штрафа
27 марта 2026, 15:53
В ВСУ появилась новая награда для военнослужащих
27 марта 2026, 15:43
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
27 марта 2026, 15:18
Все видео »
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »