28 марта 2026, 18:23

Потеряем час сна: Украина переходит на летнее время 29 марта

Иллюстративное фото: из открытых источников
Уже завтра, 29 марта, в 03:00 Украина переходит на летнее время. Часы нужно перевести на один час вперед (04:00)

Современные смартфоны и гаджеты сделают это автоматически, а механические часы придется перевести вручную.

В 2024 году планировалось, что перевод часов в Украине состоится в последний раз. Многие страны мира уже отказались от такой практики, и Верховная Рада приняла закон об отмене перевода времени.

Предполагалось, что Украина останется в зимнее время, которое считается естественным для нашего географического положения. Однако закон так и не вступил в силу.

Переход на летнее время обычно более сложный, ведь мы теряем один час сна. Чтобы адаптация прошла легче, следует подготовиться заранее, говорят специалисты.

Как легче пережить переход

  • Постепенно меняйте режим сна: за 2-3 недели до перехода ложитесь спать и просыпайтесь на 10-15 минут раньше.
  • Следите за освещением: утром получайте больше света, вечером ограничьте гаджеты.
  • Контролируйте питание.

Американская академия медицины сна предупреждает: весенний "скачок" создает социальный джетлаг, повышающий риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Как известно, летом 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, регулирующий вычисление времени в Украине. Согласно документу, Украина должна жить по зимнему времени. Однако по состоянию на октябрь 2025 года законопроект до сих пор не подписал президент.

